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الزيدي: عقدة الخيانة وهاجس المؤامرة سبب الأزمة السياسية الحالية بالعراق

الزيدي: عقدة الخيانة وهاجس المؤامرة سبب الأزمة السياسية الحالية بالعراق
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

رأى الأمين العام لـ"كتائب الإمام علي" في العراق، شبل الزيدي، اليوم الأحد، أن عقدة الخيانة وهاجس المؤامرة هما السبب فيما تمر به العملية السياسية حالياً.

العالم - العراق

وقال الزيدي في تغريدة عبر تويتر، إن "مرض الوسواس القهري وعقدة الخيانة وهاجس المؤامرة والصراع الرخيص، تربية وطبع عند بعض الساسة انعكس بضلاله على شكل العملية السياسية برمتها وشكل التحالفات الحالية وما وصلنا اليه".

وأضاف، "هم يتحملون دفع السنة للتخوف من التحالف مع الإطار التنسيقي وهم ذاتهم يعطلون تفاهم التحالف الكردي ويدسون الدسائس ويتدخلون بما لا يعنيهم في القضية الكردية وهم ذاتهم يمنعون الانسجام والتفاهم والتوحد او الخروج برؤية موحدة او قيادة موحدة للإطار".

وتابع، "كانوا السبب في تعطيل تسمية مرشحنا لرئاسة الوزراء، الا انهم وضعوا تحت الأمر الواقع.. مشكلة التحالف الشيعي مزدوجة، وقعنا بين المطرقة والسندان".

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الزيدي: عقدة الخيانة وهاجس المؤامرة سبب الأزمة السياسية الحالية بالعراق

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