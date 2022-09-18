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بورصة السعودية تهبط أكثر من 200 نقطة.. والسبب

بورصة السعودية تهبط أكثر من 200 نقطة.. والسبب
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

هبط المؤشر العام للبورصة السعودية 1.92 % (228 نقطة) عند مستوى 11602 نقطة، بعد مرور قرابة الساعة على الافتتاح، الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

العالم - السعودية

وبحسب رصد الأناضول لبيانات البورصة، جاء تراجع المؤشر السعودي اليوم وسط هبوط جماعي للقطاعات التي تتألف منها البورصة.

وتراجع سهم شركة أرامكو السعودية الأكبر وزنا 0.5% بالسوق، ومصرف الراجحي ثاني أكبر وزن في المؤشر، 2.3%؛ وتراجع البنك الأهلي الثالث وزنا، بنسبة 1.7%، وسط تراجع معظم البنوك المدرجة بأكثر من 1%.

فيما تراجع لاحقا بأكثر من 15%، بسبب مخاوف الركود الاقتصادي الأمريكي نتيجة توقعات تشديد السياسة النقدية بعد ارتفاع التضخم الأمريكي بوتيرة أعلى من التوقعات في أغسطس/آب عند 8.3% مقابل 8.1% كانت متوقعة.

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