بورصة السعودية تهبط أكثر من 200 نقطة.. والسبب

العالم - السعودية

وبحسب رصد الأناضول لبيانات البورصة، جاء تراجع المؤشر السعودي اليوم وسط هبوط جماعي للقطاعات التي تتألف منها البورصة.

وتراجع سهم شركة أرامكو السعودية الأكبر وزنا 0.5% بالسوق، ومصرف الراجحي ثاني أكبر وزن في المؤشر، 2.3%؛ وتراجع البنك الأهلي الثالث وزنا، بنسبة 1.7%، وسط تراجع معظم البنوك المدرجة بأكثر من 1%.

فيما تراجع لاحقا بأكثر من 15%، بسبب مخاوف الركود الاقتصادي الأمريكي نتيجة توقعات تشديد السياسة النقدية بعد ارتفاع التضخم الأمريكي بوتيرة أعلى من التوقعات في أغسطس/آب عند 8.3% مقابل 8.1% كانت متوقعة.