بالصور.. احتجاجات في لندن ضد مشاركة ابن سلمان في جنازة الملكة إليزابيث الثانية

العالم - السعودية

وأعرب النشطاء في ملصقات نشروها في أهم المناطق الحيوية في قلب لندن مثل مطار هيثرو، منطقة مول هارودز، عن استيائهم من الاستقبال البريطاني المقرر لمحمد بن سلمان بدعوى تقديم العزاء بالملكة إليزابيث الثانية.

ووضع المحتجون ملصقات كبيرة تنص على أن محمد بن سلمان غير مرحب به في جنازة الملكة إليزابيث الثانية ولا يجب استقباله.

ووصف النشطاء ولي العهد بأنه مجرم متورط بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والعديد من النشطاء خلال احتجازهم في السجون فضلا عن انتهاكاته ضد معتقلي الرأي والمدونين داخل المملكة.

كما أبرز النشطاء ارتكاب محمد بن سلمان جرائم حرب مروعة بحق المدنيين اليمنيين في حرب تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد اليمن منذ أكثر من سبعة أعوام.

وتضمنت الاحتجاجات محاولة النشطاء اقتحام السفارة السعودية في لندن ووضع ملصقات قبالة مقرها تدين محمد بن سلمان وجرائمه وتطالب بحاكمته وليس استقباله في مراسم رسمية.

وحث النشطاء في حملتهم العائلة البريطانية المالكة وكبار المسئولين في لندن على عدم استقبال محمد بن سلمان ومنحه أي شرعية في محاولته استغلال وفاة الملكة إليزابيث لكسر عزلته الدولية.

وعلقت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، على عزم ولي العهد السعودية، محمد بن سلمان، زيارة العاصمة البريطانية لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث.

وكتبت جنكيز في حسابها عبر تويتر، السبت: "ينبغي عدم السماح لولي العهد السعودي بتلطيخ ذكراها بحضوره".



وقالت جنيكيز: "وفاة الملكة هي مناسبة حزينة حقًا. يجب ألا يسمح لـMBS بتلطيخ ذكراها بحضوره. الآن ليس الوقت المناسب أو المكان المناسب له للسعي إلى تطبيع أفعاله القاتلة. يجب محاسبة MBS وعقابه على قتل جمال وآخرين لا حصر لهم".

ويتوجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى لندن، الأحد، لتقديم العزاء للملك تشارلز الثالث، والتعبير عن تعازيه بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وفق صحف غربية بينها "الغارديان".

ووجد تقرير استخباراتي أمريكي رفعت عنه السرية صدر في عام 2021، أن عملية قتل أو اختطاف خاشقجي تمت بموافقة الأمير محمد بن سلمان، بفعل سيطرته على صنع القرار في السعودية، ودعمه لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين مثل خاشقجي.

لكن ولي العهد السعودي نفى في أكثر من مرة تلك الاتهامات، كان آخرها عند استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة، وقال إن الرياض اتخذت الإجراءات القانونية بحق مرتكبي ذلك الفعل.