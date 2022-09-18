صباغ: سوريا أنجزت كل استحقاقاتها في مواعيدها الدستورية المحددة

العالم - سوريا

وقال صباغ بعد الإدلاء بصوته في مركز المجلس: “هذا الاستحقاق مهم بكل المقاييس لأنه ترسيخ لمبدأ اللامركزية في إدارة الوحدات الإدارية خلال السنوات الأربع القادمة بهدف تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه” مشدداً على أن القيادة في سوريا تولي الدستور والقوانين وكل الاستحقاقات الدستورية الاهتمام الكامل لكي تنجز في أوقاتها المحددة.

وأضاف صباغ: “الشعب السوري يقول كلمته.. نحن أبناء الحياة ونحن مع الاستقرار ومع العيش ومع الحياة الدستورية والتشريعية.. نحن مع كل القيم التي نؤمن بها جميعاً في ظل هذه الوحدة الوطنية الراسخة لأبناء الشعب السوري المتكاتفين قلباً واحداً ويداً واحدة”.