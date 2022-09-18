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الجعفري وكروسلي يبحثان أعمال برنامج الأغذية العالمي في سوريا

الجعفري وكروسلي يبحثان أعمال برنامج الأغذية العالمي في سوريا
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري اليوم مع كينيث كروسلي المدير الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا إنجازات المكتب خلال العام الجاري والاستراتيجيات والخطط المستقبلية للعام القادم.

العالم - سوريا

ونوه الجعفري بالعلاقة التاريخية الإيجابية بين سوريا والبرنامج مؤكداً الحرص على الاستمرار بتقديم كامل الدعم لعمل برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأخرى كي تقوم بإنجاز المهام الموكلة إليها بنجاح ومشدداً على أهمية مبدأ الشراكة الذي تتعامل به سوريا مع هذه المنظمات بما يفضي إلى نجاح هذه المنظمات في عملها وينعكس إيجاباً على الشعب السوري.

وأكد الجعفري ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2642 القاضي بالانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر في سوريا وتوزيع المساعدات الإنسانية عبر الخطوط مشيراً إلى التأثير السلبي لتلاعب النظام التركي في موضوع المياه على الأمن الغذائي والأمن البشري في سوريا وكذلك تأثير سرقة الاحتلال الأمريكي لثروات سوريا على الشعب السوري وسبل عيشه الكريم.

بدوره عرض كروسلي رؤيته لعمل البرنامج في سوريا خلال المرحلة القادمة متحدثا عن نجاح قافلة “سرمدا 7” التي انطلقت منذ أيام في نقل المساعدات الإنسانية عبر الخطوط والقوافل اللاحقة التي ستتم عبر الخطوط تنفيذاً للقرار 2642 ومنوها بالتعاون الوثيق الذي تقدمه سوريا لبرنامج الأغذية العالمي.

حضر اللقاء من وزارة الخارجية والمغتربين مدير إدارة المراسم عنفوان النائب ومدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات رانيا الحاج علي ونهلة الخير من إدارة المنظمات و نزار كبيبو من مكتب نائب الوزير ومن الجانب الأممي أليسار الجندي مسؤولة المراسم ونويمي انزيتي المساعد الخاص للمدير القطري.

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