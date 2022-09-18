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أذربيجان تتهم بيلوسي بتأجيج الصراع بينها وبين أرمينيا لأغراض سياسية

أذربيجان تتهم بيلوسي بتأجيج الصراع بينها وبين أرمينيا لأغراض سياسية
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

دانت وزارة خارجية أذربيجان، تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وأكدت أن تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولها أهداف سياسية، وتزيد من التوترات في المنطقة.

العالم - آسيا والباسفيك

وأعربت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، عن أسفها لتصريحات بيلوسي التي دانت فيها أذربيجان بسبب ما وصفتها بـ"الهجمات المميتة" ضد أرمينيا، مضيفة أن "اتهامات بيلوسي باطلة وغير عادلة، وليست مقبولة أيضا ومدفوعة سياسيا، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي (للكونغرس) في الولايات المتحدة، ومحاولتها لاستمالة اللوبي الأرميني هناك" .

وتابعت الخارجية الأذربيجانية أن حديث بيلوسي خلال زيارتها إلى يريفان، "يمثل ضربة خطيرة للجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين الجانبين".

وحذرت من أن تلك التصريحات "لا تساهم في تعزيز السلام الهش في المنطقة، بل تزيد من التوترات بين البلدين".

وقالت بيلوسي، في وقت سابق اليوم، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأرمينية يريفان: "بالنيابة عن الكونغرس، أدين الهجمات المميتة التي تشنها أذربيجان على أرمينيا"، مضيفة أن الولايات المتحدة طالما صرحت بأنه "لا يوجد حل عسكري للصراع".

وتابعت أن واشنطن تراقب الأوضاع عن كثب، وأن "أمن وسيادة الأراضي الأرمينية مهم لنا".

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