الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اختراق اسرائيلي للمغرب.. عروض مسرحية إسرائيلية تثير الجدل

اختراق اسرائيلي للمغرب.. عروض مسرحية إسرائيلية تثير الجدل
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أثار تقديم ثلاثة عروض مسرحية إسرائيلية في المغرب لأول مرة جدلا، على المستوى الشعبي والثقافي.

العالم - الاحتلال

وعرضت أيام 14 و15 و16 أيلول/ سبتمبر بمسرح محمد الخامس في الرباط مسرحيات (أم كلثوم) و(فريد الأطرش) و(بابا عجينة) لفرقة المسرح العربي في يافا، وهو مسرح يقول إنه يتبنى نظرة ثنائية في اللغة والدمج بين الثقافتين والتراثين العربي والعبري من أجل "التقارب".

وتم عرض هذه المسرحيات بمبادرة من المنتدى الدولي للتعاون المغربي الأفريقي، والمجموعة الثقافية الرباط-يافا.

وطبع المغرب العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2020 بوساطة أمريكية، في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

لكن العروض الإسرائيلية أثارت حفيظة مثقفين مغاربة منهم عزيز الهناوي الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع الذي قال: "التطبيع الثقافي والفني أخطر من التطبيع السياسي والدبلوماسي والأمني، لأنه يستبدل السردية الحقيقية للمحتل تحت غطاء الفن والثقافة".

وتساءل: "هل أم كلثوم وفريد الأطرش منتج عربي أم إسرائيلي؟".

من جهته قال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الإله الخضري، إن "تقديم عروض فنية إسرائيلية داخل التراب الوطني المغربي يدعي مروجوه أنه جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية، التي يعتبر الرافد العبري أحد روافدها بمنطوق الدستور المغربي"، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أن "حقيقة الأمر أنه مجرد اختراق إسرائيلي يحمل رسائل وغايات سياسية مستترة، ويخدم أجندتهم بكل مكوناتها".

وتابع: "الشارع المغربي في معظمه لا يقبل بالتطبيع ويرفض الاختراق بكل تجلياته، وإن كانت بعض الوجوه تهرول عطشا نحو التطبيع، لتحقيق منافع شخصية لها، فهذا أمر واقع لا يمكن إنكاره".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

المغرب.. "العدالة والتنمية" يطالب بمحاربة تطبيع بلاده مع الإحتلال

"نكبة التطبيع الكبرى" .. يبدؤها قائد الجيش المغربي ويستكملها بن زايد!

فضائح الاحتلال في المغرب..هل ستكون بداية النهاية ام نهاية البداية؟

"أغلقوا مكتب التطبيع والتحرش".. مظاهرات غاضبة في المغرب ضد الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. اللجنة العليا تقر خطة حكومة الانقاذ للاحتفال بثورة الـ21 من سبتمبر

شاهد بالفيديو.. اقبال واسع علی انتخابات المجالس المحلية في سوريا

بالفيديو.. المصارع الإيراني "رحمان عموزاد" يتقلد الذهبية ببطولة العالم

زعيمة اليمين الفرنسي:"مشاركة فرنسا في العقوبات ضد روسيا "خطأ جيوسياسي"

الدول الممولة لـ"الائتلاف السوري" المعارض تتوقف عن دفع مصاريفه

استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا