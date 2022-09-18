ايران تحصد فضية وزن 61 كغم في بطولة العالم للمصارعة الحرة

العالم- ايران

وتتواصل في اليوم الاخير من بطولة العالم للمصارعة الحرة المقامة في صربيا باجراء النزالات في ثلاثة اوزان .

ففي وزن 61 كغم ، فاز المصارع الايراني رضا أطري على غريمه المقدوني بصير علي لي في الجولة الأولى بنتيجة 11/1 وفي الدور التالي ، فاز اطري على إسلام بازارجانوف من أذربيجان بنتيجة 4-0 ووصل إلى دور الربع النهائي .

في هذه المرحلة ، تغلب اطري على جورجي فانجلوف من بلغاريا بنتيجة 6-3 ووصل إلى الدور نصف النهائي حيث واجه أطري نارانكو نارمانداخ من منغوليا وتمكن من هزيمته 5-3 ليصل الى نهائي هذا الوزن .

وفي المباراة النهائية ، واجه أطري غريمه الياباني ري هيكوجي الحاصل على الميدالية الفضية الأولمبية ، حيث خسر 10-0 واحرز الميدالية الفضية.

وبذلك يرتفع رصيد ايران من الميداليات في بطولة العالم للمصارعة الحرة الى ست ميداليات بينها ذهبية وثلاثة فضيات وبرنزيتين .