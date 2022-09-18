الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تحصد فضية وزن 61 كغم في بطولة العالم للمصارعة الحرة

ايران تحصد فضية وزن 61 كغم في بطولة العالم للمصارعة الحرة
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

احرز المصارع الايراني رضا اطري فضية وزن 61 كغم في بطولة العالم للمصارعة الحرة المقامة في صربيا بعد ان خسر امام غريمه الياباني.

العالم- ايران

وتتواصل في اليوم الاخير من بطولة العالم للمصارعة الحرة المقامة في صربيا باجراء النزالات في ثلاثة اوزان .

ففي وزن 61 كغم ، فاز المصارع الايراني رضا أطري على غريمه المقدوني بصير علي لي في الجولة الأولى بنتيجة 11/1 وفي الدور التالي ، فاز اطري على إسلام بازارجانوف من أذربيجان بنتيجة 4-0 ووصل إلى دور الربع النهائي .

في هذه المرحلة ، تغلب اطري على جورجي فانجلوف من بلغاريا بنتيجة 6-3 ووصل إلى الدور نصف النهائي حيث واجه أطري نارانكو نارمانداخ من منغوليا وتمكن من هزيمته 5-3 ليصل الى نهائي هذا الوزن .

وفي المباراة النهائية ، واجه أطري غريمه الياباني ري هيكوجي الحاصل على الميدالية الفضية الأولمبية ، حيث خسر 10-0 واحرز الميدالية الفضية.

وبذلك يرتفع رصيد ايران من الميداليات في بطولة العالم للمصارعة الحرة الى ست ميداليات بينها ذهبية وثلاثة فضيات وبرنزيتين .

روابط ذات صلة

المصارع الإيراني "کامران قاسم بور" يتقلد الذهبية ببطولة العالم

المصارع الإيراني حسن يزداني يحطم رقما قياسيا استمر 60 عاما

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. اللجنة العليا تقر خطة حكومة الانقاذ للاحتفال بثورة الـ21 من سبتمبر

شاهد بالفيديو.. اقبال واسع علی انتخابات المجالس المحلية في سوريا

بالفيديو.. المصارع الإيراني "رحمان عموزاد" يتقلد الذهبية ببطولة العالم

زعيمة اليمين الفرنسي:"مشاركة فرنسا في العقوبات ضد روسيا "خطأ جيوسياسي"

الدول الممولة لـ"الائتلاف السوري" المعارض تتوقف عن دفع مصاريفه

استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا