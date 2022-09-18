اقبال واسع علی انتخابات المجالس المحلية في سوريا

العالم - مراسلون

سبعة وخمسون الف مرشح يخوضون غمار انتخابات المجالس المحلية ومجالس المحافظات، ويتنافسون على اكثر من تسعة عشر الف مقعد في استحقاق بدأ منذ الصباح الباكر؛ حيث شرعت المراكز ابوابها لاستقبال الناخبين منذ السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءا، وسط تسهيلات قدمتها الدولة السورية لانجاح هذه الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد:"من خلال اطلاعنا علی المراكز الانتخابية التي تم زيارتها برفقة السيد محافظ دمشق، تبين ان الانتخابات تتم بشكل سلس. كافة المراكز الانتخابية التي تم اعدادها لكي يصل اليها الناخبين للإدلاء بأصواتهم كانت اللوازم الانتخابية اللازمة متوفرة فيها لنجاح العملية الانتخابية".

انتخابات فتحت شهية المرشحين للمنافسة، وسط اقبال من المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي في كافة المحافظات بينما شهدت مراكز جديدة هذه الانتخابات، بعد تحريرها من الإرهاب؛ منها في حلب وريف ادلب وريف الرقة ودير الزور والحسكة التي لها وضعها الخاص في ظل عرقلة قسد لهذه الانتخابات والجميع يتطلعون الى الاعمار والخدمات وتمثيل أفضل بعد الحرب.

وقال أحد المشاركين في الانتخابات لقناة العالم:"أهمية مشاركة أبناء الحسكة هي بحد ذاتها رسالة للداخل وللخارج وخاصة للمحتلين الاميركي والتركي ومن يعمل في فلكها، لأننا في هذه الانتخابات ومن خلال مشاركتنا الفعالة والقوية نوصل صوتنا القوي بأن الحسكة هي جزء لاتتجزأ من سوريا".

وأكد أحد المشرفين علی صناديق الاقتراع لقناة العالم:"الاقبال علی الانتخابات رائع وكبير جداً وجاء الكثير من المواطنين من كل حدب وصوب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات".

وقال أحد المشاركين في الانتخابات:"اليوم جئنا لنمارس حقنا الديمقراطي في اختيار اعضاء المجالس المحلية، فهذه المجالس تمثلنا في صناعة القرار واعادة اعمال هذا الوطن".

انتخابات الادارة المحلية ومجالس المحافظة، تشكل القاعدة الاساسية للعملية السياسية في سوريا ورسم ملامح جديدة لمستقبل الذي يتطلع له المواطنون.

وتعتبر انتخابات الادارة المحلية في سوريا جزءاً أساسياً من التعبير الديمقراطي في البلاد وتشكل الاداة التنفيذية للحكومة للخروج من الازمات الاقتصادية والنهوض واعادة الاعمار.