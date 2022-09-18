الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: اطلاق اربعة صواريخ من القاعدة الاميركية في حقل العمر باتجاه حاوي الباغوز بالقرب من مدينة البوكمال الحدودية مع العراق

الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. الحشد الشعبي يقتل 7 عناصر لداعش

عودة كيروش لقيادة المنتخب الوطني والتحديات التي يواجهها

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 18-09-2022

اليمن.. اللجنة العليا تقر خطة حكومة الانقاذ للاحتفال بثورة الـ21 من سبتمبر

شاهد بالفيديو.. اقبال واسع علی انتخابات المجالس المحلية في سوريا

بالفيديو.. المصارع الإيراني "رحمان عموزاد" يتقلد الذهبية ببطولة العالم