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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: اطلاق اربعة صواريخ من القاعدة الاميركية في حقل العمر باتجاه حاوي الباغوز بالقرب من مدينة البوكمال الحدودية مع العراق
المصارع الايراني رحمن عموزاد بوزن 65 كغم يحصل على الميدالية الذهبية بجدارة بتفوقه على منافسه الاميركي في بطولة العالم للمصارعة الحرة
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: الذين يزعمون زوراً بأنهم قلقون من أنشطة إيران النووية السلمية لماذا لا يحاولون إيقاف الكيان الصهيوني
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: رغم أن الحظر قد يسبب مشاكل لأي دولة لكن الجمهورية الإسلامية اكدت بانه لم ولن يوقفها الحظر بأي شكل من الأشكال
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: إن الاعتراض على البرنامج النووي السلمي لايران ذريعة للوقوف بوجه تقدمها
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي : اعترفوا بأنهم انتهكوا الاتفاق لذا ومن أجل ضمان الاتفاق معهم بطريقة أو بأخرى عليهم تقديم ضمانات مطمئنة
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي : الضمانات التي أعلنها الغرب يجب ان تكون مطمئنة بالنسبة للجمهورية الإسلامية
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي : في فيينا تابعنا قضية الغاء الحظر وأكدنا بأن أي اتفاق يجب أن يكون مصحوبا بضمان
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي : الأمريكيون هم الذين انسحبوا من الاتفاق النووي والدول الأوروبية لم تف بالتزاماتها
امير عبداللهيان في تغريدة: أظهرت مراسم الأربعين مرة أخرى أن بين الشعبين الإيراني والعراقي رابطة لا تنفصم نتقدم بخالص الشكر لجميع أبناء العراق
مراسل العالم: اطلاق اربعة صواريخ من القاعدة الاميركية في حقل العمر باتجاه حاوي الباغوز بالقرب من مدينة البوكمال الحدودية مع العراق
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.