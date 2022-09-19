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ضابط أمريكي يكشف تورط بلاده في الأزمة الأوكرانية

ضابط أمريكي يكشف تورط بلاده في الأزمة الأوكرانية
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشف مستشار الرئيس الأمريكي السابق للأمن القومي جوزيف كيث كيلوغ، أن واشنطن تزود كييف بالجزء الأكبر من مساعداتها العسكرية، مما يجعلها طرفا في الصراع في أوكرانيا.

العالم - الأميرکيتان

وقال كيلوغ: "منذ أن بدأنا في إرسال الأسلحة لأوكرانيا، قلنا إننا لا نريد أن نصبح طرفا يوسع نطاق الصراع، هذا جنون! نحن نقدم بالفعل لكييف 75% من المساعدات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية! نحن بالفعل طرف في هذا الصراع!".

وفي وقت سابق، حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، من أن إمداد أوكرانيا بالصواريخ الباليستية "ATACMS" محفوف بتورط واشنطن في صراع عسكري مع موسكو.

ووفقا لأنتونوف، إذا حصلت كييف على مثل هذه الأسلحة، فإن المدن الروسية الكبيرة وكذلك مرافق البنية التحتية الصناعية والنقل ستكون تحت التهديد المباشر، مما يعني انخراطا مباشرا في مواجهة عسكرية مع روسيا.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، يعارض كبار مسؤولي البنتاغون نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

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