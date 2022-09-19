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الرئيس الإيراني: الاجتماع فرصة لإيران لتبيين رؤى الجمهورية الإسلامية ومواقفها

الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

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