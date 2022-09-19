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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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الرئيس الإيراني: العقوبات المفروضة علينا والاغتيالات التي نالت كبار رجالنا كالشهيد سليماني جعلت الموقف الإيراني اليوم موقفا مشرفا
الرئيس الإيراني: سوف نلتقي بالجالية الإيرانية في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني: ليس في نيتنا لقاء المسؤولين الأمريكيين
الرئيس الإيراني: في هامش الاجتماعات ستكون لنا لقاءات مع زعماء العالم
الرئيس الإيراني: يجب أن نستثمر هذه الفرصة من أجل تبيين الظلم الذي وقع على الجمهورية الإسلامية والكثير من مناطق العالم
الرئيس الإيراني: الاجتماع فرصة لإيران لتبيين رؤى الجمهورية الإسلامية ومواقفها
مراسل العالم: اطلاق اربعة صواريخ من القاعدة الاميركية في حقل العمر باتجاه حاوي الباغوز بالقرب من مدينة البوكمال الحدودية مع العراق
المصارع الايراني رحمن عموزاد بوزن 65 كغم يحصل على الميدالية الذهبية بجدارة بتفوقه على منافسه الاميركي في بطولة العالم للمصارعة الحرة
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: الذين يزعمون زوراً بأنهم قلقون من أنشطة إيران النووية السلمية لماذا لا يحاولون إيقاف الكيان الصهيوني
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: رغم أن الحظر قد يسبب مشاكل لأي دولة لكن الجمهورية الإسلامية اكدت بانه لم ولن يوقفها الحظر بأي شكل من الأشكال
الرئيس الإيراني: سوف نلتقي بالجالية الإيرانية في الولايات المتحدة
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.