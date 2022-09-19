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قبيل مغادرته الى نيويورك..

الرئيس الإيراني: ليس في نيتنا لقاء المسؤولين الأمريكيين +فيديو

الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني اية الله ابراهيم رئيسي قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ان لا نية لديه للقاء المسؤولين الأميركيين على هامش الاجتماع.

العالم - خاص بالعالم

وقال أية الله رئيسي في تصريح صحفي له إن: "الاجتماع فرصة لايران لتبين روى الجمهورية الاسلامية ومواقفها، ويجب أن نستثمر هذه الفرصة لتبين الظلم الذي وقع على الجمهورية الاسلامية والكثير من شعوب العالم".

وتابع: "على هامش الإجتماع ستكون لنا لقاءات مع زعماء العالم وليس في نيتنا لقاء المسؤولين الاميركيين، لو أن الحظر المفروض على ايران نال من عزيمة الشعب الايرانيلكان موقفنا مختلف اليوم، لكن المفاخر التي خلقها الشعب الايراني جعلت موقفنا اليوم موقفا مشرفا بفضل دماء شهدائنا مثل الحاج قاسم سليماني".

وغادر الرئيس الإيراني أية الله إبراهيم رئيسي صباح اليوم الأثنين الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى هامش الاجتماعات الأممية، سيلتقي الرئيس رئيسي عددا من قادة الدول المشاركة، وسيلقي كلمة يتطرق فيها الى ضمان مصالح الشعب الإيراني، والسعي لتحقيق نظام دولي عادل من خلال التعددية الاقتصادية.

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قبيل مغادرته الى نيويورك.. الرئيس الإيراني: ليس في نيتنا لقاء المسؤولين الأمريكيين +فيديو

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