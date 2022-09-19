اتصالات مُكثفة لعقد لقاء بين لابيد وملك الأردن في نيويورك

العالم - فلسطين

وذكرت صحيفة”يديعوت احرونوت” الإٍسرائيلية التي أوردت التقارير أن تل أبيب تسعى لعقد اجتماع لتحسين التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية بسبب نفوذ الأردن على الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة إن الإحتلال يسعى لعقد الاجتماع حيث تتصاعد التوترات والمخاوف قبل العطلات الرسمية في الكيان ، والتي غالبًا ما تشهد تجمعات كبيرة عند حائط المبكى والتي يمكن أن تثير مخاوف أمنية.

من جهته كشف مراسل موقع “والا” العبري، باراك رافيد، مساء الأحد، أن "إسرائيل" طلبت من الأردن الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتفعيل أجهزته الأمنية للجم موجة عمليات المقاومة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب رافيد، “بناء على طلب "إسرائيل"، ضغط الأردن على السلطة لعدم الدفع نحو تصويت في مجلس الأمن حول حصول فلسطين على مكانة عضو كامل في الأمم المتحدة”، وفق ما نشرته ”فلسطين الان”.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي ينفذ مداهمات لاعتقال “مطلوبين” في إطار حملة “كاسر الأمواج” التي أطلقها الجيش لمواجهة موجة العمليات التي أدت إلى مقتل 18 إسرائيليا على يد فلسطينيين داخل مدن إسرائيلية منذ آذار/مارس الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مؤخرا أن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع إلى 98 منذ بداية هذا العام، وهو الرقم الأكبر منذ عام 2015 عندما استشهد 99 فلسطينيا.

وتظهر إحصائيات فلسطينية أن 32 من إجمالي الشهداء الفلسطينيين هذا العام قضوا في جنين شمال الضفة الغربية والتي تشهد عمليات اقتحام ومداهمة شبه يومية من الجيش الإسرائيلي.

وطبقاً لبيانات جيش الإحتلال الإسرائيلي، وقعت منذ بداية العام الجاري 140 حادثة إطلاق نار على قواته ومستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية مقابل 61 حادثة طوال العام الماضي.