لبنان يبدي رغبته بدخول شركاته إلى مجال الزراعة في النجف

العالم - العراق

جاء ذلك خلال بحث الوزير اللبناني مع محافظ النجف ماجد الوائلي، سبل التعاون المشترك في القطاع الزراعي في المحافظة، حسبما ذكر موقع "السومرية نيوز".

وأصدر مكتب المحافظ العراقي بيانا قال فيه إن "محافظ النجف ماجد الوائلي استقبل في مكتبه مساء الأحد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك".

وبحسب البيان فقد أبدى حسن إعجابه "بالتطور الكبير في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة خاصة في القطاع الزراعي"، كما أبدى الوزير اللبناني إمكانية دخول الشركات اللبنانية في القطاع الزراعي في المحافظة".

وأشاد حسن بـ"القدرة الكبيرة للعراق حكومة وشعبا في استيعاب الأعداد المليونية التي وفدت إلى زيارة الأربعين"، فيما أكد الوائلي أن "المحافظة تشهد قفزة كبيرة في المشاريع وذلك من خلال التخصيصات الجيدة التي حصلت عليها من قانون الدعم الطارئ هذا العام".

وكشف الوائلي أن إدارة المحافظة تتجه نحو استثمار المناطق الصحراوية وزراعة القمح فيها باستخدام التقنيات الحديثة بالزراعة، مشيرا إلى وجود أزمة مياه يعاني منها البلد، والتي سببت خسائر كبيرة في زراعة المحاصيل الأساسية.