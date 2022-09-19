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المخططات الصهيونية في المنطقة العربية(الجزء الأول)

الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج "نوافذ" هذا الاسبوع في الجزء الأول المخططات الصهيونية في المنطقة العربية.

العالم - نوافذ

وكان لهم ان اقاموا كيانا، ما كان ليكون لولا مباركة استعمار، ودعم مطلقا منه لهم، مصراع باب مشروعهم طرد العرب من فلسطين وتفتيت البلاد العربية، فكان تطهير عرقي وتهجير قسري لاهل البلاد الاصليين، وكان لهم حروب واعتداءات واشعال فتن عرقية ومناطقية على الأمة من عرب ومسلمين لتشتيتها ونهب ثرواتها وكي وعي انسانها وسلخه عن تاريخه وصرفه عن قيمه وتراثه في تهديد لوجوده الانساني والحضاري والثقافي بهدف تزوير التاريخ والحاق الهزيمة بحاضره ومستقبله.

وناقش البرنامج هذه الموضوعات وسواها مع ضيوف الحلقة:

عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي هاني سليمان

الكاتب السياسي سامر كركي

الخبير في الشؤون الإسرائيلي عادل شديد

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