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عمليتا إطلاق نار خلال 24 ساعة في الضفة الغربية

عمليتا إطلاق نار خلال 24 ساعة في الضفة الغربية
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

تواصلت المواجهات الفلسطينية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات المقاومة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، تخللها عمليتا إطلاق نار صوب جنود الاحتلال والمستوطنين.

العالم - فلسطين

وأصيب مستوطن بالحجارة وإلقاء زجاجات حارقة على مستوطنة بيت إيل في رام الله، في حين وقعت عملية إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة على حاجز الجملة في جنين، وفق حرية نيوز.

وفجر الثوار برجًا عسكريا، وأطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال في جبل جرزيم بمدينة نابلس، إلى جانب تحطيم مركبات مستوطنين بعد استهدافها بالحجارة على طريق مستوطنة غوش عتصيون في الخليل.

وحطم الشباب الثائر مركبات مستوطنين بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة والحجارة، بالقرب من عزون، إضافة إلى اندلاع مواجهات في كفر قدوم وخلة نوفل في محافظة قلقيلية.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات شديدة بين الشبان وقوات الاحتلال بمنطقتي عناتا والرام، تخللها إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات مماثلة مع قوات الاحتلال في طولكرم وتحديداً في منطقة عتيل، ومواجهات أخرى في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، إلى جانب مواجهات في مخيم العروب بالخليل.

وألقى الشبان الحجارة في الخليل، واستهدفوا مركبات مستوطنين، في تصاعد لأعمال المقاومة المستمرة في الضفة الغربية.

وشهدت الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي تصاعداً في عمليات المقاومة، استشهد خلال أيامه الماضية 4 مواطنين برصاص الاحتلال، في حين قتل جندي إسرائيلي، وأصيب 20 جندياً ومستوطناً.

ورصدت في الأسبوع الماضي 92 نقاط مواجهة، و16 عملية إطلاق نار، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

كما رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال في أغسطس، مقارنة بيوليو الماضي؛ حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين تواليا، حسب التقرير.

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