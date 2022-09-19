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في جلسة حكومية..

نقاش حاد بين وزيرتين إسرائيليتين بشأن فلسطين والإمارات

نقاش حاد بين وزيرتين إسرائيليتين بشأن فلسطين والإمارات
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

اندلع نقاش حاد بشأن العلاقة مع الفلسطينيين، خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية يوم امس الأحد، تطرقت لتشكيل منتدى النقب لتعزيز التعاون بين "إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ودول أخرى في المنطقة.

العالم - فلسطين المحتلة

إذ أصرت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي على أهمية أن تبرم تل أبيب صفقة مع الفلسطينيين، قائلة إن تشكيل منتدى النقب وبناء العلاقات مع الدول العربية "ليس بديلا عن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

لترد عليها وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد بالقول إن "الإمارات العربية المتحدة لا تهتم، إنها تريد تعزيز التعاون مع "إسرائيل"، بغض النظر عن الفلسطينيين، ليست هناك حاجة لإقامة هذا الرابط".

وزير ثالث

كما قال وزير الاتصالات الإسرائيلي يواز هندل "لا أحد يهتم بالفلسطينيين"، لترد عليه ميخائيلي، وهي زعيمة حزب العمل (يساري علماني التوجه)، "السؤال ليس إذا ما كانت الدول العربية تهتم لأمر الفلسطينيين أم لا، بل إذا ما كان ذلك يهمنا نحن أم لا".

وذكر موقع "إسرائيل ناشونال نيوز" (Israel National News) -الذي أورد الخبر- أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية صرحت عقب الجلسة الحكومية بأن "الوزيرة ميراف ميخائيلي في حالة ارتباك"، داعية إياها للتغلب على ميلها لتقديم تنازلات للجانب الفلسطيني.

وأضافت شاكيد أن "العالم الغربي يعي قوة 'إسرائيل' ويهتم للعلاقات معها حتى وإن لم تتنازل عن الأرض"، في إشارة إلى مطالب إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

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في جلسة حكومية.. نقاش حاد بين وزيرتين إسرائيليتين بشأن فلسطين والإمارات