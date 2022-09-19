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ناصر كنعاني: من الطبيعي أن تحصل هناك لقاءات بين الرئيس الإيراني ورؤساء بقية الدول على هامش اجتماع الجمعية العامة للمتحدة

الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

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