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ناصر كنعاني: إيران تغتنم كل فرصة لتشهر مواقفها وما هناك برنامج خاص حول الملف النووي خلال زيارة الرئيس

الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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