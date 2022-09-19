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عين على المخطط الصهيوني في المنطقة

الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب السياسي سامر كركي، ان الكيان الصهيوني مشروع ثقافي اقتصادي سياسي اجتماعي متكامل زرعه الغرب في المنطقة العربية من أجل تفتيت المنطقة.

العالم - نوافذ

وقال كركي في حديث لبرنامج "نوافذ" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الغرب بقيام الكيان الصهيوني على الاراضي الفلسطينية اراد أن يخلق حاجزا بشريا جغرافيا يفصل المغرب العربي عن اسيا.

بدوره أكد عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي هاني سليمان، أن كل الوثائق التاريخية تؤكد أن الهدف من قيام الكيان الصهيوني ليس فقط اغتصاب ارض فلسطين انما تفتيت المنطقة العربية ايضا.

وقال سليمان، ان الكيان الصهيوني مشروع غربي متكامل للسيطرة على المنطقة العربية، لانه لا يمكن تقسيم وتفتيت البلاد العربية ووضعها تحت الاستعمار والانتداب المباشر الا باحتلال الاراضي الفلسطينية، ولا يمكن احتلال فلسطين الا بتفتيت المنطقة العربية، معتبرا مشروع الاستعمار الغربي المتجذر في المنطقة والمشروع الصهيوني بأنهما مشروعان متلازمان بحيث المشروعان يصبان في مصلحة واحدة وهي تفتيت المنطقة العربية من اجل استعمارها.

واوضح، سليمان، ان مشروع الحركة الصهيونية المدعوم غربيا لتصنيع وخلق كيان في قلب المنطقة العربية، يعد مخفرا متقدما للمشروع الغربي الاستعماري.

بدوره قال الخبير في الشؤون الاسرائيلية عادل شديد، ان هناك مشروعين من اجل تفتيت واستعمار المنطقة الغربية، المشروع الاستعماري الغربي والمشروع الصهيوني، مشيرا الى ان هذين المشروعين بينهما علاقة عضوية وكلاهما يدعم وجود الاخر.

مشروع اقامة الكيان الصهيوني على الاراضي الفلسطينية، جاء نتيجة توجه الغرب من الاستعمار المباشر والمكلف في المنطقة العربية، الى الاستعمار غير مباشر عن طريق احتلال الاراضي الفسطينية من قبل الصهاينة.

ورأى شديد أن قيادة الحركة الصهيونية، انتقلت من المرحلة التوظيفية الغربية في المنطقة، الى استخدام القوى الغربية لخدمة كيانها الصهيوني في المنطقة العربية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6363598

https://www.alalam.ir/news/6363608

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