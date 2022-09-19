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شاهد.. كواليس المشروع الصهيوني في المنطقة

الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي هاني سليمان، أن كل الوثائق التاريخية تؤكد أن الهدف من قيام الكيان الصهيوني ليس فقط اغتصاب ارض فلسطين انما تفتيت المنطقة العربية ايضا.

العالم - خاص بالعالم

وقال سليمان في حديث لبرنامج "نوافذ" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الكيان الصهيوني مشروع غربي متكامل للسيطرة على المنطقة العربية، موضحا، أنه لا يمكن تقسيم وتفتيت البلاد العربية ووضعها تحت الاستعمار والانتداب المباشر الا باحتلال الاراضي الفلسطينية، ولا يمكن احتلال فلسطين الا بتفتيت المنطقة العربية.

واعتبر عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي مشروع الاستعمار الغربي المتجذر في المنطقة والمشروع الصهيوني بأنهما مشروعان متلازمان بحيث المشروعان يصبان في مصلحة واحدة وهي تفتيت المنطقة العربية من اجل استعمارها.

واوضح سليمان، ان مشروع الحركة الصهيونية المدعوم غربيا لتصنيع، وخلق كيان في قلب المنطقة العربية، يعد مخفرا مقدمة للمشروع الغربي الاستعماري.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. مصلحة الكيان الصهيوني في تفتيت المنطقة

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