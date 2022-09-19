شاهد.. مصلحة الكيان الصهيوني في تفتيت المنطقة

العالم - خاص بالعالم

وقال شديد في حديث لبرنامج "نوافذ" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن المشروع الاستعماري الغربي والمشروع الصهيوني بينهما علاقة عضوية وكلاهما يدعم وجود الاخر.

وأضاف، مشروع اقامة الكيان الصهيوني على الاراضي الفلسطينية، جاء نتيجة توجه الغرب من الاستعمار المباشر والمكلف في المنطقة العربية، الى الاستعمار غير مباشر عن طريق احتلال الاراضي الفسطينية من قبل الصهاينة.

ورأى شديد أن قيادة الحركة الصهيونية، انتقلت من المرحلة التوظيفية الغربية في المنطقة، الى استخدام القوى الغربية لخدمة كيانها الصهيوني في المنطقة العربية من أجل الاستمرار بوجودها المهدد بالزوال في المنطقة.

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