الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء موسوي: المهمة الرئيسة للجيش حماية استقلال ووحدة أراضينا

اللواء موسوي: المهمة الرئيسة للجيش حماية استقلال ووحدة أراضينا
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

 قال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء "عبدالرحيم موسوي"، إن المهمة الرئيسة للجيش الإيراني هي حماية استقلال ووحدة أراضينا، مضيفا "تنعم اليوم إيران بالقوة والتقدم بفضل دماء شهداء الدفاع المقدس".

العالم - ايران

وقال اللواء موسوي خلال الحفل الختامي للدورة القتالية العشرين لطلبة جامعات تربية ضباط الجيش، الیوم الاثنین، تكريما لأسبوع الدفاع المقدس: إن قوات الأمن الداخلي یدافعون عن الأمن والنظام الاجتماعي، ویقومون بخدمة المواطنين في جمیع انحاء البلاد ونحن نقدر جهودهم.

وأشار اللواء موسوي إلى الخدمات والجهود المتواصلة التي قدمها المسؤولين الحكوميين والعسكريين على مدار الساعة خلال مراسم زيارة الأربعين، قائلا: شهدنا خطوات جبارة على مدار الساعة لخدمة زوار الإمام الحسين(ع) والتي كانت 10 اضعاف السنوات الماضية.

واعتبر اللواء موسوي المهمة الرئيسية للجيش الإيراني هي حماية استقلال ووحدة أراضينا، مضيفا: تنعم إيران بالقوة والتقدم اليوم بفضل دماء شهداء الدفاع المقدس، ولم يسمح نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية للعدو بان يتجرا على اتخاذ أي اجراء ضد استقلال البلاد.

وتابع، لقد أخذ أسلافنا على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على استقلال البلاد والدفاع عن وحدة أراضيها بكل قوتهم وتمكنوا من إثبات ذلك خلال سنوات الدفاع المقدس.

وصرح أن القوات البرية والجوية والبحرية التابعة للجيش تحرس البلاد من مشرقها الى مغربها ومن شمالها الى جنوبها ومياهها المفتوحة على مدار ساعة بكل صلابة واقتدار.

روابط ذات صلة

القائد العام للجيش: مهمة الدورية البحرية الـ 75 كانت رمزا للرغبة الوطنية في التواجد بالمحيطات

قائد الجيش الايراني: بإمكاننا اجراء مناورات جوية مشتركة مع باكستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد مسار المطالبات في المغرب لإسقاط التطبيع

شاهد.. روسيا تحبط هجمات أوكرانية على مدينة خيرسون

محمد بن سلمان المنبوذ دوليا حتى في الجنازات

اردوغان يعلن دعمه لخطوات المنفي الساعية لتحقيق السلام في ليبيا

موسكو: ندعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا

شاهد.. فضائح جديدة لـ"غوفرين" في المغرب