الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-09-2022

الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 18-09-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد مسار المطالبات في المغرب لإسقاط التطبيع

شاهد.. روسيا تحبط هجمات أوكرانية على مدينة خيرسون

محمد بن سلمان المنبوذ دوليا حتى في الجنازات

اردوغان يعلن دعمه لخطوات المنفي الساعية لتحقيق السلام في ليبيا

موسكو: ندعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا

شاهد.. فضائح جديدة لـ"غوفرين" في المغرب