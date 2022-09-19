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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل والعمال والقطب في تونس تستعد لتأسيس ائتلاف سياسي لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة
مراسل العالم: لقاء مرتقب خلال الساعات القادمة يجمع مسعود البارزاني وبافل طالباني يتم فيه اختيار اسم مرشح رئاسة الجمهورية
الكرملين: الملف النووي الإيراني وما يتضمنه من خطة عمل شاملة ومشتركة يصب في مصلحة جميع الدول
الكرملين: عدد من القضايا الخلافية في الاتفاق النووي الإيراني لا تزال بحاجة إلى النقاش لحلها
ناصر كنعاني: موقف إيران تجاه أفغانستان واضح منذ البداية وهو إرساء السلام في هذا البلد الجار
ناصر كنعاني: إيران أعلنت عن استعدادها لتقديم المساعدة في حل النزاع بين الدول المتنازعة في المنطقة
ناصر كنعاني: إيران تشجع المقاربة بين كل الجهات التي لها رؤية التحرير لفلسطين وبين دمشق بما في ذلك حماس
ناصر كنعاني: سوريا منذ القدم كانت حاضنة للفلسطينيين وقضيتهم
ناصر كنعاني: إيران مستعدة لأي مفاوضات دبلوماسية تسعى لإحلال السلام في المنطقة
ناصر كنعاني: إيران تغتنم كل فرصة لتشهر مواقفها وما هناك برنامج خاص حول الملف النووي خلال زيارة الرئيس
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-09-2022
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الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.