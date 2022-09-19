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شاهد مسار المطالبات في المغرب لإسقاط التطبيع

الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عبدالصمد فتحي، أن الكيان الصهيوني يهدف الى تفرقة وتمزيق الشعب المغربي.

العالم - خاص بالعالم

وقال فتحي في حديث لبرنامج "المغاربية" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الشعب المغربي بكافة اطيافه وعبر الهيئات المناهضة للتطبيع اعرب عن غضبه لفضائح التحرش والفساد التي وقعت في مكتب الاتصال التابع للاحتلال الاسرائيلي لدى الرباط.

بدوره قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع احمد ويحمان إن الشعب المغربي دخل بغضب غير مسبوق، لأن فضائح التحرش والفساد التي وقعت في مكتب الاتصال التابع للاحتلال الاسرائيلي لدى الرباط مست شرفه.

وكشف ويحمان عن اشراف رئيس بعثة مكتب اتصالات الاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط غوفرين على اجندة الشذوذ الجنسي لتشكيل شبكة شذوذ جنسي في داخل المغرب، فضلا عن قضايا الإغتصاب والتحرش، مشيرا الى أن المرصد كشف هذه الامور عبر الصور والمستمسكات.

وبين ويحمان أن المرصد من خلال التحري كشف مخطط استيطاني في الاراضي المغربية، عبر توطين مليوني صهيوني فيها.

واوضح ويحمان ان الامر في المغرب لم يعد مقتصرا على التطبيع انما اصبح مسلسل اسرلة يهدف الى احتلال المغرب من قبل الكيان الصهيوني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6363543

https://www.alalam.ir/news/6363548

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