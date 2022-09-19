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مراسل العالم: لقاء مرتقب خلال الساعات القادمة يجمع مسعود البارزاني وبافل طالباني يتم فيه اختيار اسم مرشح رئاسة الجمهورية

الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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