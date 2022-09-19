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موسكو: ندعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا

موسكو: ندعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ترحب باستعداد الرئيس التركي لبحث عقد لقاء مع الرئيس السوري كما تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية البلدين، والمساعدة في ذلك.

العالم - روسيا

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف: "تدعم موسكو فكرة تنظيم اجتماع لوزيري خارجية تركيا وسوريا.. ونحن على استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر".

وأضاف: "نرى أن الاجتماع سيكون مفيدا. نحن نتحدث عن إقامة اتصالات بين الجانبين، حاليا تجري الاتصالات على المستويين العسكري والاستخباراتي بين الجانبين.. نحن ندعم هذا اللقاء، ونشجعهم على ذلك".

وأكد بوغدانوف أن موسكو "تدعو إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق".

وتابع نائب الوزير قائلا: "إذا أرادوا، فنحن على استعداد دائما لتهيئة ذلك".

بالمقابل أعرب بوغدانوف عن ترحيب موسكو باستعداد ورغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث عقد لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت صحيفة حريت التركية قد نقلت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا بأنه كان مستعدا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، لو أن الأخير حضر هناك.

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