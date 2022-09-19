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أهم عناوين الصحف الإيرانية صباح اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022

الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

العالم- الصحافة

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