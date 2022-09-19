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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

العراق وجهود تشكيل الحكومة الجديدة.. تونس النهضة وتهمة تجنيد إرهابيين

العراق وجهود تشكيل الحكومة الجديدة.. تونس النهضة وتهمة تجنيد إرهابيين
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة، عقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، في أربيل اجتماعا حيث تم مناقشة آخر المستجدات السياسية، وأهمها ملف رئاسة الجمهورية.

العالم - بانوراما

فيما تحدثت مصادر متابعة عن لقاء قريب يجمع وفدا من مختلف القوى السياسية، وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الاشرف.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مثل رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي ونائبه علي العريض أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للتحقيق بشأن القضية المرتبطة بشبكات التسفير للقتال في سوريا.

واتهمت النهضة الرئيس قيس سعيد بتلفيق قضايا كيدية د المعارضة لإلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه وأوضاعه المعيشية المتدهورة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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