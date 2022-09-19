العراق وجهود تشكيل الحكومة الجديدة.. تونس النهضة وتهمة تجنيد إرهابيين

العالم - بانوراما

فيما تحدثت مصادر متابعة عن لقاء قريب يجمع وفدا من مختلف القوى السياسية، وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الاشرف.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مثل رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي ونائبه علي العريض أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للتحقيق بشأن القضية المرتبطة بشبكات التسفير للقتال في سوريا.



واتهمت النهضة الرئيس قيس سعيد بتلفيق قضايا كيدية د المعارضة لإلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه وأوضاعه المعيشية المتدهورة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.