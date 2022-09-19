الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٣:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اسلامي: وصلتنا رسائل من الوكالة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران

اسلامي: وصلتنا رسائل من الوكالة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، عن تسلم ايران رسال من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بنيتها اغلاق ملف ايران .

العالم - ايران

الى ذلك أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي في حوار مع التلفزيون الايراني ، أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو من يطلق التهم التي تطلقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.

ولفت إسلامي إلى أنّ "الكيان الصهيوني تحوّل إلى مصدر تعود إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً عدم وجود نشاط نووي واحد في إيران لم تعلنه للوكالة الذرية.

وأشار إسلامي إلى أنّ "2% فقط من حجم النشاط النووي في العالم يعود إلى إيران، بينما تجري الوكالة الذرية 25% من زياراتها إلى إيران".

وأضاف أنّ "هناك رسائل وصلتنا من الوكالة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران"، آملاً في "أن يكونوا صادقين هذه المرة وعدم تضييع الوقت أكثر من ذلك، والتصور أن ممارسة الضغوط القصوى علينا تجدي نفعاً".

روابط ذات صلة

إيران: بيان الغرب في مجلس الحكام يتعارض مع آفاق التوصل إلى اتفاق نهائي

مندوب إيران في الوكالة الذرية يحذر من الممارسات الخاطئة لأميركا والترويكا الأوروبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بسبب تغريدات.. أمريكية تواجه خطر التوقيف في السعودية

إيضاحات العميد رحيمي حول قضية وفاة المرحومة مهسا أميني

إيكونوميست : السعودية تتصدر في إساءة المعاملة للعمال الوافدين

موقع أميركي: إيران تمتلك أسلحة تزرع الياس لدى أعداءها

سوريا تضبط شحنة "كبتاغون" في الحدود الأردنية

اسلامي: وصلتنا رسائل من الوكالة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران