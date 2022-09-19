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بالفيديو..إضراب شامل في مدارس القدس رفضا لتهويد المناهج الفلسطينية

الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

نظم القطاع التعليمي الرسمي والخاص في القدس المحتلة إضرابا واسعا شمل كافة المدراس رفضا لمحاولات الاحتلال الاسرائيلي فرض منهاجه التعليمي على الطلبة بدلا من المنهاج الفلسطيني.

العالم - مراسلون

في ظل تصاعد الاحتلال بالقدس المحتلة وعلى كل نواحي الحياة للمقدسين لأسرلة المدينة نحو التهويد التاريخي والحضاري والتعليمي والصحي خاض القطاع التعليمي الرسمي والخاص اضراب شامل شمل كافة المدارس والمراكز والجامعات احتجاجا على محاولة الاحتلال فرض المنهاج العبري مكانه المنهاج الفلسطيني.

نقابة المعلمين واولياء الامور والقوى الوطنية والاسلامية بالمدينة اعتبرت الاضراب كبداية لمواجهة التغول الرسمي والامني بالمدينة ولشطب الذاكرة الفلسطينية بعقول الطلاب واستحداث الروايات العبرية وسلخ الاجيال المقدسية عن محيطهم العربي الفلسطيني من خلال تزويد وفرض على مدارس المدينة المنهاج الاسرائيلي والذي يؤكد على حق الصهاينة بفلسطين وتغير الأسماء التاريخية كالمسجد الاقصى المبارك الى جبل الهيكل وغيرها من المسميات العربية والاسلامية والمسيحية اضافة لشطب النضال الفلسطيني وحقه بفلسطين واعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان المحتل.

وتفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي أجراءات صارمة بحق أي جهة تعليمة بالمدينة في حال رفضها اعتماد المنهاج الاسرائيلي كسحب تراخيصها واغلاقها.

المزيد بالفيديو المرفق..

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