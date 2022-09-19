بالفيديو.. تحالف العدوان يرتكب اكثر من 14 الف خرقا للهدنة

العالم - مراسلون

اربعة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وعشرين خرقا للهدنة الإنسانية التي لا تزال دول تحالف العدوان تنتهكها في اليمن على مدى مائة وستين يوما منذ بدء سريانها في الثاني من ابريل . انتهكت الخروقات بنودا اساسية فيها كدخول المشتقات النفطية او فتح الطرقات وتسيير الرحلات الجوية وحتى الخروقات العسكرية .جاء ذلك في احصائيات معلنة للمركز اليمني لحقوق الإنسان بفعالية أقيمت بالعاصمة صنعاء.

مراقبون يؤكدون ان قوى التحالف تسعى إلى استمرار معاناة اليمنيين بالمماطلة وعدم الجدية في إنهاء الحرب ورفع الحصار من خلال التلكوء في تنفيذ شروط الهدنة تحديدا فيما يخص ملفات الأسرى وصرف المرتبات وفتح المنافذ وخلق العقبات والتعقيدات أمام كل خطوة باتجاه حلحلة هذه الملفات .

ومن ضمن الخروقات تأخير وصول سفن المشتقات النفطية حيث دخلت سبعة وثلاثين سفينة فقط من أصل اربعة وخمسين ووصول اثنين وأربعين رحلة جوية من أصل ثمانية وأربعين رحلة مفترضة فيما يعد ملف فتح الطرقات هو الأصعب والذي لم ينفذ منه شيئا طوال فترة الهدنة بمراحلها لعجز الأمم المتحدة عن إلزام دول العدوان ومرتزقتها من تنفيذه والالتزام به .

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