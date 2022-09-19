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لحج.. وفاة طفل تحت التعذيب في سجن لمليشيا الانتقالي

لحج.. وفاة طفل تحت التعذيب في سجن لمليشيا الانتقالي
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

توفي طفل، تحت التعذيب، خلال الساعات الماضية، في أحد السجون التابعة لمليشيا ما يسمى "المجلس الانتقالي" بمحافظة لحج.

العالم- اليمن

وبحسب مصادر محلية فإن الطفل سالم عبده أحمد (16 عام) توفي تحت تأثير التعذيب، داخل سجن تابع للانتقالي في قاعدة العند الجوية.

وأوضحت المصادر أن مليشيا الانتقالي اعتقلت الطفل قبل نحو 5 أشهر، بتهمة التورط في مقتل محفوظ الصبيحي، أحد قيادات ما تسمى "قوات الحزام الأمني" المدعوم إماراتيا.

وكانت أسرة الطفل، اتهمت مليشيا الانتقالي باعتقال نجلها بشكل تعسفي، مؤكدة أنها لفقت له تهمة المشاركة في قتل الصبيحي.

يشار إلى أن طفلاً توفي تحت التعذيب، قبل أيام، في سجن تابع لمليشيا حزب الإصلاح بمدينة مارب.

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لحج.. وفاة طفل تحت التعذيب في سجن لمليشيا الانتقالي

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