بالفيديو.. الغنوشي والعريض أمام وحدة مكافحة الإرهاب التونسية

العالم - مراسلون

ما يعرف اعلاميا بملف التسفير إلى بؤر التوتر يتصدر الأحداث من جديد بالتحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض أمام الوحدة المركزية للبحث في الجرائم الارهابية.

ملف شهد إيقاف أكثر من عشرة أشخاص مؤخرا بينهم إطارات أمنية و سياسيون وائمة.

حركة النهضة نددت بما اعتبرته استهدافا سياسيا لقادة المعارضة من أجل الهاء الشعب عن قضاياه الحقيقية وتفاقم الأزمة المعيشية برأيها.

وكانت الحكومة التونسية قد اقرت مؤخرا زيادات في عدد من المواد الطاقية.

ملف التسفير خيم على مختلف الفعاليات السياسية في تونس حيث دعت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية إلى التعامل القضائي الجدي مع الملف وعدم تحويله إلى مزايدة سياسية وذلك أثناء ندوة صحفية خصصت لاعلان الأحزاب الخمسة رفضها مضمون القانون الانتخابي الجديد وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية داعية إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وضع سياسي دقيق في تونس بتداعيات منتظرة على الوضع العام.

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