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تجمع محدود في شارع "حجاب" بالعاصمة طهران بذريعة وفاة السيدة مهسا اميني 

تجمع محدود في شارع
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

بعد ظهر اليوم ، وبعد الدعوة التي اطلقتها بعض وسائل الإعلام المناوئة للجمهورية الإسلامية، شهد شارع "حجاب" في العاصمة طهران تجمعا شارك فيه بضعة عشرات الاشخاص ما ادى الى زحمة في السير لفترة محدودة.

العالم - ايران

وفي هذا التجمع، اختار البعض خلع الحجاب وترديد شعارات غير مألوفة بذريعة وفاة السيدة مهسا أميني وذلك تلبية لدعوة وسائل الاعلام المناوئة للنظام وتحقيقا لمآربها.

رغم ان مثل هذه التجمعات تقتضي حضور بعض الناس لمشاهدة الحدث، لكن هذا الامر لم يمنع قوات الشرطة من التدخل بهدف استعادة النظام والهدوء للمنطقة . زحمة السير والاضرار ببعض الممتلكات العامة والخاصة كانت النتيجة الوحيدة لهذا التجمع .

وفي حين أكدت الشرطة عدم وجود خطأ من جانب هذه القوة في حادثة وفاة السيدة مهسا أميني ، ولكن من أجل ضمان أقصى قدر من اليقين بشأن هذه القضية وتقديم تقرير موثق في هذا الصدد، أمر رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي شخصيا بمتابعة دقيقة ، هذا فضلا عن ان السلطتين القضائية والتشريعية هي ايضا انضمت الى عملية التحقيق في القضية.

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