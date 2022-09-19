بالفيديو.. الصين ترد رسميا على تصريحات بايدن بشأن تايوان

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تصاعد الازمة بين بكين وواشنطن بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة تلفزيونية عن المساعدة العسكرية الأميركية لتايوان.

حيث قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، ان "الأميركيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني غير مسبوق. أنا لا أشجع الجزيرة على إعلان استقلالها الرسمي لكن هذا القرار يعود لهم".

الصين نددت بالتصريحات واعتبرتها 'انتهاكا خطرا' لتعهدات واشنطن تجاه بكين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ، ماو نينغ، ان "التصريحات الأمريكية تنتهك بشدة مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين وترسل إشارة خاطئة بشكل خطير إلى قوى الاستقلال التايوانية الانفصالية".

وسبق لبايدن ان أثار غضب بكين عندما أكد في نهاية أيار/مايو أن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا دعما لتايوان في حال حصول غزو من الصين ليصرح متحدثا باسم البيت الأبيض بعد ذلك أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان 'لم تتغير'. وتراجع بايدن في تلك الفترة عن تصريحه هذا مؤكدا تمسكه بـ'الغموض الاستراتيجي'.

وكانت الولايات المتحدة تعهدت الاعتراف بحكومة بكين باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للصين وذلك عبر ثلاثة إعلانات مشتركة موقعة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي

وبعد أيام من إعلان واشنطن عن صفقة بيع أسلحة لتايبيه بقيمة أكثر من مليار دولار، بدأ الكونغرس الاميركي دراسة مشروع قانون ينص على مساعدة عسكرية أولى مباشرة من الولايات المتحدة لتايوان

وفي مطلع آب/اغسطس أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي غضب بكين التي أطلقت أكبر تدريبات عسكرية في تاريخها حول الجزيرة.