الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 19-09-2022

الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-09-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-09-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-09-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 19-09-2022

الصادرات الايرانية الى الدول الافريقية تنمو 40 بالمائة

رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية يصل الى نيويورك

بالفيديو.. الصين ترد رسميا على تصريحات بايدن بشأن تايوان

بالفيديو.. طهران: المفاوضات هي الطريق المناسب والمنطقي لحل الخلافات

"قسد" تغلق مدارس ومعاهد تعتمد مناهج سورية في القامشلي