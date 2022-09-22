المدعية العامة لولاية نيويورك ترفع دعوى ضد دونالد ترامب وأولاده

العالم - خاص بالعالم

وأعلنت جيمس، الديمقراطية التي تخوض معركة قضائية ضد ترامب منذ سنوات، أنها تطالب بتغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة الى منعه وعائلته من 'إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي' ومن 'الضلوع في أي صفقة لشراء املاك عقارية تجارية في نيويورك أو طلب قروض لدى أي مؤسسة مالية'.

وتضاف هذه الدعوى إلى المتاعب القانونية التي يواجهها ترامب، إذ يحقق القضاء بشأن ضلوعه في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، ودوره في الهجوم العنيف الذي شنه أنصاره على مقر الكونغرس في يناير 2021، ومؤخرا حيازته وثائق من الأرشيف الرئاسي صادرها ال إف بي آي في مقره بفلوريدا.

وفي السياق نفسه، بتت محكمة فدرالية لصالح وزارة العدل، فأجازت لها مواصلة مراجعة الوثائق المصادرة التي تبلغ مئة وثيقة 'سرية'.الحكم الذي شكل نكسة لترامب بعدما وافقت وزارة العدل على طلبه تعيين خبير مستقل لمراجعة آلاف الوثائق التي ضبطها الإف بي آي، ما أنهى خلافا كان يمنع حتى الآن المحققين الفدراليين من التدقيق في الوثائق.



الشكوى المرفوعة تثبت أن ترامب ضخم القيمة الصافية لأملاكه بمليارات الدولارات للإثراء بصفة غير قانونية وخداع النظام وكذلك خداعنا جميعا'، أنه تلاعب بصورة متكررة ومتواصلة' بقيمة أصوله من أجل 'حض المصارف على منح منظمة ترامب قروضا بشروط أفضل' و'دفع قدر أقل من الضرائب' وكذلك 'لحض شركات التأمين على منحه تغطية لحد أعلى وبأقساط أدنى".

بدوره، ندد ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي"تروث سوشال" بحملة شعواء جديدة' متهما ليتيشا جيمس بملاحقته سياسيا.

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