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صنعاء تعتبر تطورها العسكري من أهم منجزات ثورة21 سبتمبر

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

ترسانة عسكرية ضخمة أضحت القوات المسلحة اليمنية تمتلكها بعد8 سنوات من الحرب، العشرات من الاسلحة النوعية لمنظومات صاروخية وبحرية وجوية انتجتها وكشفت عنها القوات اليمنية واصبحت جاهزة للدخول في خط المواجهة من بينها صواريخ بعيدة المدى كقدس ثلاثة وفلق البالستي.

العالم - مراسلون

الى جانب كشفها عن عدد من الاليات والمدرعات العسكرية بعضها مطور والاخر صنعٌ محلي ومن بينها مدرعة هاني الهجومية والدفاعية ، كما ازاحت القوات المسلحة الستار عن طائرات مسيرة له القدرها على التحليق لساعات متواصلة وتنفيذ مهام هجومية..

التطورات النوعية الجديدة في الصناعات الحربية جاءت متزامنة مع عروض لتشكيلات عسكرية وامنية مختلفة لقوات صنعاء في عدد من المناطق اليمنية واخرها العرض العسكري المهيب في ميدان السبعين بالعاصمة، والذي اظهر قوة اليمن في صناعة وانتاج وتطوير المزيد من القدرات العسكرية والنوعية، وحملت معها تحذيرات القوات اليمنية في ضرب اي مواقع حساسة في عمق دول العدوان .

وتقول صنعاء ان هذا التطور في القوة العسكرية والاسلحة المختلفة يعد واحد من اهم منجزات ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر والذي يحتفل اليمنيون اليوم بمرور ثمان سنوات على انطلاقتها.

في وقت كانت فيه الجيش والمقدرات العسكرية للبلد تواجه استهدافا ممنهجا وتدميرا باشراف امريكي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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