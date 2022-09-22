صنعاء تعتبر تطورها العسكري من أهم منجزات ثورة21 سبتمبر

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الى جانب كشفها عن عدد من الاليات والمدرعات العسكرية بعضها مطور والاخر صنعٌ محلي ومن بينها مدرعة هاني الهجومية والدفاعية ، كما ازاحت القوات المسلحة الستار عن طائرات مسيرة له القدرها على التحليق لساعات متواصلة وتنفيذ مهام هجومية..

التطورات النوعية الجديدة في الصناعات الحربية جاءت متزامنة مع عروض لتشكيلات عسكرية وامنية مختلفة لقوات صنعاء في عدد من المناطق اليمنية واخرها العرض العسكري المهيب في ميدان السبعين بالعاصمة، والذي اظهر قوة اليمن في صناعة وانتاج وتطوير المزيد من القدرات العسكرية والنوعية، وحملت معها تحذيرات القوات اليمنية في ضرب اي مواقع حساسة في عمق دول العدوان .

وتقول صنعاء ان هذا التطور في القوة العسكرية والاسلحة المختلفة يعد واحد من اهم منجزات ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر والذي يحتفل اليمنيون اليوم بمرور ثمان سنوات على انطلاقتها.

في وقت كانت فيه الجيش والمقدرات العسكرية للبلد تواجه استهدافا ممنهجا وتدميرا باشراف امريكي.

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