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أمين عام حزب العمال التونسي يؤكد إسقاط الدستور سياسيا ومعنويا

الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد امين عام حزب العمال التونسي؛ حمة الهمامي؛ أن تجربة الحزب في انشاء التكتل السياسي المعارض؛ نجحت في اسقاط الاستفتاء والدستور سياسيا ومعنويا.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" ضيف وحوار"، والذي سيبث لاحقا مساء اليوم أأشار الهمامي الى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان سيمرر الدستور ولو بصوت واحد؛ واعتبر أن الاستفتاء نزع شرعية الرئيس سعيد؛ وأعلن أمين عام حزب العمال أن المعارضة ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة؛

واعتبر الهمامي أنه يجب مقاطعة كل حلقات الانقلاب الذي اثر بشكل كبير على مستقبل التونسيين وراكم الديون على البلاد وزاد التخضم والبطالة؛ وشدد الهمامي أن الانفجارات الاجتماعية قادمة في وجه الظلم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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