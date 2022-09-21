أمين عام حزب العمال التونسي يؤكد إسقاط الدستور سياسيا ومعنويا

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" ضيف وحوار"، والذي سيبث لاحقا مساء اليوم أأشار الهمامي الى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان سيمرر الدستور ولو بصوت واحد؛ واعتبر أن الاستفتاء نزع شرعية الرئيس سعيد؛ وأعلن أمين عام حزب العمال أن المعارضة ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة؛

واعتبر الهمامي أنه يجب مقاطعة كل حلقات الانقلاب الذي اثر بشكل كبير على مستقبل التونسيين وراكم الديون على البلاد وزاد التخضم والبطالة؛ وشدد الهمامي أن الانفجارات الاجتماعية قادمة في وجه الظلم.

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