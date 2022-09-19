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عون: مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية ستضمن حقوق لبنان

عون: مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية ستضمن حقوق لبنان
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع کیان الاحتلال ستضمن حقوق لبنان بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة له.

العالم-لبنان

وأعرب خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فرونتسكا، في قصر بعبدا، عن أمله في أن "يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عون جدد تأكيد التزام بلاده القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701، وشدد على "أهمية تطبيق كل مندرجاته"، قائلا إن "التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، والجيش اللبناني أمر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الأمن والسلام على الحدود". كما شدد عون على "وجوب توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين".

وأشارت الوكالة اللبناني إلى أن فرونتسكا بحثت مع عون تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتشكيل الحكومة، وركزت على ضرورة إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها.

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