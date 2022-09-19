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إصابات في مواجهات مع قوات العدو في جنين

الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من الفلسطينين بالاختناق، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي في قرية الجلمة، شمال شرق جنين.

العالم-فلسطين

وقال رئيس المجلس القروي أمجد أبو فرحة –في تصريح صحفي- إن قوات العدو اقتحمت القرية ونصبت حاجزا عسكريا فيها وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين، فيما اعتلى جنود أسطح عدد من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء الاثنين، خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية :” إن قوات العدو اقتحمت منطقة الظهر، القريبة من مستوطنة “كرمي تسور” المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة، حيث دارت مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا”.

يشار إلى أن قوات العدو تتعمد اقتحام عدة مناطق في بيت أمر، وسط استفزاز المواطنين.

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إصابات في مواجهات مع قوات العدو في جنين

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