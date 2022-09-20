الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة يستقبل رواد وقادة الدفاع المقدس اليوم الاربعاء

قائد الثورة يستقبل رواد وقادة الدفاع المقدس اليوم الاربعاء
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

ستلتقي مجموعة من رواد وقادة وعائلات الشهداء ، اليوم االاربعاء ، قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي.

العالم - ايران

على اعتاب أسبوع الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) ستلتقي مجموعة من رواد وقادة مرحلة الدفاع المقدس وعائلات الشهداء بقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ، صباح غد الأربعاء ، في حسينية الإمام الخميني (رض).

وبالإضافة إلى حضور بعض رواد وقادة الدفاع المقدس في حسينية الإمام الخميني (رض)، ستحضر مجموعات أخرى من رواد الدفاع المقدس في جميع أنحاء البلاد في هذا اللقاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من جميع مراكز المحافظات.

روابط ذات صلة

قائد الثورة : أربعين هذا العام أقيم بشكل أكثر عظمة من أي فترة أخرى بالتاريخ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

امدادات لسوريا ترسلها الصحة العالمية للتعامل مع 'الكوليرا'

نابلس.. قتيل وإصابات باحتجاجات على اعتقالات السلطة

دمشق: رفع الاسعار 'غير المبرر' يعرض كل من يقوم به لعقوبات

الهند والسعودية تبحثان التبادل التجاري بالعملتين المحليتين

صنعاء تتدارس خياراتها.. للحرب حديث آخر

«الحوار الوطني» المصري لا يبدأ.. نتائج معلَّبة