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الهند والسعودية تبحثان التبادل التجاري بالعملتين المحليتين

الهند والسعودية تبحثان التبادل التجاري بالعملتين المحليتين
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

قالت الحكومة الهندية، إنها ناقشت جدوى إضفاء الطابع المؤسسي على التجارة بالعملة المحلية الروبية والريال مع السعودية.

العالم - السعودية

وأضاف البيان أمس الإثنين، إنّ حكومتَي البلدين شدّدتا على التعاون في المشاريع المشتركة، بما في ذلك مصفاة في غرب الهند، والاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي المُسال وتطوير منشآت تخزين النفط الاستراتيجية في الهند.

وقد نوقش هذا الملف، من بين أمور أخرى، خلال زيارة وزير التجارة والصناعة بيوش جويال للرياض خلال الفترة من 18 إلى 19 أيلول.

كما اتفق الطرفان على تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في إطار زمني مُحدّد، وأكّدا من جديد التعاون المُستمر في المشاريع المُشتركة، بما في ذلك مصفاة الساحل الغربي، والاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي المُسال، وتطوير مرافق تخزين النفط الاستراتيجية في الهند.

وأضاف البيان إنه خلال اجتماع المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين مع رجال الأعمال في السعودية، ركزت المحادثات على زيادة الصادرات من الهند، وتسهيل الاستثمارات الداخلية في الهند.

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الهند والسعودية تبحثان التبادل التجاري بالعملتين المحليتين

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