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روسيا بصدد فتح سفارتها في ليبيا قريبا

روسيا بصدد فتح سفارتها في ليبيا قريبا
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

صرح نائب وزير الخرجية الروسي، ​ميخائيل بوغدانوف​، بأن "​روسيا​ تعتزم استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن "تعيين سفير روسي هناك سيعلن قريبا".

العالم - روسيا

وقال بوغدانوف للصحفيين: "أعتقد أن السفارة ستفتح في المستقبل القريب، نحتاج الآن إلى حل المشكلات التنظيمية، لأنه لا يوجد مكان للعمل الآن ونحتاج مؤقتًا إلى الفنادق".

وأضاف بوغدانوف بالقول "في المستقبل القريب سيتم الإعلان عن تعيين سفير".

وفي آب / أغسطس الماضي، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، آفاق استئناف المشاريع الاقتصادية المتوقفة قبل 10 سنوات.

وتم إيلاء اهتمام خاص لاستئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية، وكذلك الأنشطة في ليبيا لشركات "تات نفت" الروسية، "غابروم"، والسكك الحديدية الروسية، التي شاركت حتى عام 2011، مع شركاء محليين، في تطوير مشاريع مفيدة للطرفين.

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