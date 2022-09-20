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مدعوما بتسهيلات سعودية.. العال "الإسرائيلية" تبدأ رحلات مباشرة إلى طوكيو في مارس

مدعوما بتسهيلات سعودية.. العال
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشفت شركة طيران "العال" الصهيونية أنه ستبدأ تسيير رحلات مباشرة بين "تل أبيب" وطوكيو اعتبارا من مارس/آذار المقبل، وذلك بعد أقل من 3 أشهر من قرار سعودي بالموافقة على عبور طيران الاحتلال لأجواء المملكة ما سهل تلك الخطوة.

العالم - السعودية

وفي مطلع يوليو/تموز المنصرم، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "إسرائيل حصلت على ضوء أخضر سعودي لتحليق الخطوط الجوية الإسرائيلية في أجواء المملكة في طريقها شرقا؛ مما سيسرع من فتح خطوط جوية إسرائيلية باتجاه اليابان وأستراليا".

وذكرت الصحيفة في حينها أن تسيير رحلات جوية مباشرة بين الكيان الإسرائيلي واليابان يأتي في مسعى من الأولي لتعزيز الاستثمار والتجارة مع الثانية التي استثمرت 3 مليارات دولار في كيان الاحتلال مؤخرا مقارنة بـ200 مليون دولار في 2014.

وتلقت تلك الخطة دعما بعد أن أعلنت السعودية، خلال زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في يوليو/تموز، أنها ستسمح بمرور الرحلات الجوية لجميع شركات الطيران الأجنبية عبر أجوائها.

وقالت ما تسمة وزيرة النقل الإسرائيلية "ميراف ميخائيلي" لمحطة 102إف.إم الإذاعية في "تل أبيب" الجمعة، ردا على سؤال بشأن توقيت تنفيذ قرار الرياض: "ليس لدي إجابة على هذا حقا".

وأضافت :"المسألة الدبلوماسية، للأسف، لا تزال خارج سلطتي".

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