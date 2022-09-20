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حماس تدين اعتقال الاجهزة الامنية لاشتية وطبيلة

حماس تدين اعتقال الاجهزة الامنية لاشتية وطبيلة
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اعتقال الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية المطارَدَيْن المقاومين مصعب اشتية وعميد طبيلة من نابلس.

العالم-فلسطين

وطالبت في بيان لها بضرورة الإفراج الفوري عنهما وعن كل المقاومين والمعتقلين السياسيين.

ودعت حماس السلطة وأجهزتها الأمنية إلى الكف الفوري عن سياسة الاعتقال السياسي.

كما دعت الشعب الفلسطيني وفصائله إلى إدانة سياسة الاعتقال السياسي، والعمل الفوري للإفراج عن المعتقلين المناضلين كافة في سجون السلطة وأجهزتها الأمنية.

يشار إلى أن مصعب اشتية من بلدة سالم قضاء نابلس، وعضو في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وتلاحق قوات الاحتلال الإسرائيلي اشتية منذ مطلع العام الحالي، وتتهمه بتنفيذ عملية إطلاق نار أصيب خلالها مستوطن.

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