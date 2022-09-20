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روسيا: الهجوم على سفارتنا في كندا عمل إرهابي

روسيا: الهجوم على سفارتنا في كندا عمل إرهابي
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر السفير الروسي لدى كندا أوليج ستيبانوف أن الهجوم على البعثة الدبلوماسية الروسية في مدينة أوتاوا الكندية هو محاولة لارتكاب هجوم إرهابي. 

العالم - روسيا

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن ستيبانوف قوله: "إن سفارة روسيا في أوتاوا تعرضت لهجوم، نعتبره بمثابة هجوم إرهابي، ولحسن الحظ لم تقع إصابات أو أضرار".

ووفقا لستيبانوف، تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الكندية للمطالبة بإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث، معبرًا عن أمله في أن يتم اعتقال ومعاقبة المهاجم الذي قام بإلقاء زجاجة حارقة على أرض السفارة الروسية في أوتاوا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، استدعاء السفيرة الكندية في موسكو أليسون لو كلير إلى الوزارة يوم أمس، احتجاجا على هجوم شخص مجهول على السفارة الروسية في أوتاوا.

ووفقا لبيان الخارجية: "في 19 سبتمبر، تم استدعاء السفيرة الكندية بموسكو لو كلير، لدى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم مذكرة احتجاج على الأعمال الإجرامية لشخص مجهول ألقى زجاجة مولوتوف على أراضي السفارة الروسية في أوتاوا".

وأوضحت الوزارة أن المتظاهرين العدوانيين قاموا باعتراض مدخل القسم القنصلي بالسفارة الروسية، بالتواطؤ مع فرقة الشرطة المتواجدة في المكان".

وطالبت موسكو بالاعتماد الفوري لتدابير ضمان الحماية السليمة من التمييز ضد الروس، وكذلك الموظفين وأفراد أسرهم، وفقا لالتزامات الجانب الكندي باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

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